Kırıkkale'de hafta boyunca sıcaklığın sıfırın altında 2 dereceye düşmesi bekleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğü, 29 Kasım-4 Aralık'ta Kırıkkale'de sıcaklığın sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesini bekliyor. Kentte hafta boyunca etkili olacak soğuk hava nedeniyle iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don görülebileceği belirtildi.
Kırıkkale'de hafta boyunca etkili olması beklenen soğuk havayla birlikte sıcaklığın sıfırın altında 2 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünün tahminine göre, 29 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında Kırıkkale'de en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın Kırıkkale'de hafta boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, iç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don görülebileceğini belirterek, güncel hava tahminleri ile meteorolojik uyarıların takip edilmesini istedi.