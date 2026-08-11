Haberler

Kırık Tüneli'nde sona doğru: Erzurum-Rize yolu 196 kilometreye düşecek

Kırık Tüneli'nde sona doğru: Erzurum-Rize yolu 196 kilometreye düşecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Toplam 15,8 kilometre uzunluğundaki Kırık Tüneli Projesi’nin 7,1 kilometresini çift tüp tüneller, 8,7 kilometresini ise bağlantı yolları oluşturuyor.

Toplam 15,8 kilometre uzunluğundaki Kırık Tüneli Projesi'nin 7,1 kilometresini çift tüp tüneller, 8,7 kilometresini ise bağlantı yolları oluşturuyor. Projede kazı ve destek çalışmaları yüzde 90, nihai beton çalışmaları ise yaklaşık yüzde 78 oranında tamamlandı.

İspir Kaymakamı Berker Çırak ve Karayolları 12. Bölge Müdürü Fatih Günaydın ile birlikte çift tüp tünelde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Aydın Baruş, proje hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Aydın Baruş, Erzurum-Rize arasındaki Ovit Tüneli'nin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde olan Kırık Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Kırık Tüneli ve bağlantı yollarının tamamlanmasıyla mevcut güzergahın yaklaşık 33 kilometre kısalacağını belirten Vali Baruş, bu yatırımın özellikle İspir ilçesi başta olmak üzere Erzurum-Rize ulaşımında önemli zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacağını ifade etti.

Mevcut güzergahta İspir ile tünel bölgesi arasındaki yaklaşık 49 kilometrelik yolun virajlı ve yüksek rakımlı olması nedeniyle özellikle kış aylarında ulaşımın güçleştiğine dikkat çeken Vali Baruş, Kırık Tüneli'nin tamamlanmasıyla Erzurum yönünden İspir'e ulaşımın yaklaşık 1 saate ineceğini belirtti. Rize yönünde devam eden tünel çalışmalarının da tamamlanmasıyla Erzurum-Rize karayolunun 196 kilometreye düşeceğini ve güzergahın tamamen bölünmüş yol standardına kavuşacağını ifade eden Vali Baruş, projenin bölgenin ulaşımına ve ekonomik hareketliliğine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.Toplam 15,8 kilometre uzunluğundaki Kırık Tüneli Projesi'nin 7,1 kilometresini çift tüp tüneller, 8,7 kilometresini ise bağlantı yolları oluşturuyor. Projede kazı ve destek çalışmaları yüzde 90, nihai beton çalışmaları ise yaklaşık yüzde 78 oranında tamamlandı.

Kırık Tüneli'nde delme, kazı destek, sağlamlaştırma ve beton kaplama çalışmalarının sürdüğünü belirten Vali Baruş, önümüzdeki süreçte çalışmaların hız kazanacağını belirtti. Projede emeği geçen Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışanlarına, yüklenici firma yetkililerine, denetim ekiplerine teşekkür eden Vali Baruş, Kırık Tüneli Projesi'nin tamamlanmasıyla Erzurum'un karayolları alanındaki en büyük yatırımlarından birinin hayata geçirilmiş olacağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek

Bakan Tekin'den 81 ile talimat! Okullarda yeni dönem başlıyor

Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti

Meclis'te dengeler değişiyor! Yeni ittifak resmen kurulmak üzere
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak

"Cumhuriyet tarihinin en önemli konuşmalarından birini yapacak"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyayı tedirgin eden virüs komşuda yayılıyor! Vaka sayısı ikiye katlandı, 6 can kaybı

Dünyayı tedirgin eden virüs sınır komşumuzda patlak verdi
CHP'li Bandırma Belediye Başkanı Mirza'nın makam aracı kazaya karıştı: 3 yaralı

CHP'li belediye başkanı ölümden döndü! Çok sayıda yaralı var
Yıllarca 'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü

Yıllarca uğradığı zorbalığı fırsata çevirdi! Şimdi teklif bekliyor

Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi

Ve Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi
Moskova'da uçağı kaçırmamak için aprona koşan yolcular Türk çıktı: Meğer düğüne yetişmeye çalışıyorlarmış!

Uçağı kaçırmamak için aprona koşmuşlardı: O yolcular Türk çıktı

Yeni rolü için bambaşka birine dönüştü! Herkes Seray Kaya'nın görüntülerini konuşuyor

Bambaşka birine dönüştü! Herkes bu görüntüleri konuşuyor