Kilis'te yağışlar göletlerde su seviyesini yükseltti
Kilis'te son günlerde etkili olan yağışlar, kırsal bölgelerdeki göletlerde su seviyesini artırdı. Musabeyli ilçesindeki Sapkanlı Göleti'nde su miktarı belirgin şekilde yükseldi, kuraklık nedeniyle azalan su kaynakları yeniden canlandı.
Kent genelinde son günlerde etkili olan yağışlar, kırsal bölgelerdeki su kaynaklarına olumlu yansıdı. Musabeyli ilçesi Sapkanlı Köyü yakınlarındaki Sapkanlı Göleti'nde yağışların ardından su seviyesinde belirgin yükseliş görüldü. Yağışlarla birlikte göletteki su miktarında artış yaşanırken, göletin geniş bir alanı yeniden suyla kaplandı.
Uzun süredir etkisini hissettiren kuraklık nedeniyle su seviyelerinde düşüş yaşanan göletler, son yağışlarla birlikte yeniden canlandı. - KİLİS