Kilis'te yoğun toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü, yarın öğleye kadar sürecek

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Kilis'te Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, güneyden esen rüzgarın etkisiyle kent merkezinde yoğun şekilde etkili olurken, görüş mesafesi düştü.

Kentte yoğun toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler de kontrollü şekilde ilerliyor.

Kentte yoğun toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler de kontrollü şekilde ilerliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kilis'te toz taşınımının yarın öğle saatlerine kadar yer yer yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor. Toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı