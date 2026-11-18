Kilis İl Jandarma Komutanlığı, zeytin hasadındaki vatandaşlara KADES'i anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zeytin hasadında çalışan vatandaşlara kadına karşı şiddetle mücadele ve KADES uygulamasını anlatarak broşür dağıttı. Bilgilendirme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zeytin hasadında çalışan vatandaşlara kadına karşı şiddetle mücadele ve Kadın Acil Destek ( Kades ) uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ekiplerince, bölgede zeytin hasadında çalışan vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında kadına karşı şiddetle mücadele ve KADES uygulamasının kullanımı anlatılarak vatandaşlara broşür dağıtıldı.
Toplum destekli kolluk faaliyetlerine ağırlık veren ekiplerin bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.