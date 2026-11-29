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Edirne'nin Keşan ilçesinde başlayan kar yağışı bazı bölgelerde şiddetini artırdı.

Keşan ilçesinde hava sıcaklıklarının bir anda düşmesiyle birlikte başlayan yağmur, öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, ilerleyen dakikalarda şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Vatandaşlar mevsimin ilk kar yağışıyla karşılaşırken, yağış bazı kesimlerde etkisini artırmaya başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı