Keşan'da mevsimin ilk karı yüksek kesimlerin ardından şehir merkezinde de etkili olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Keşan'da hava sıcaklığının ani düşüşüyle başlayan yağmur öğle saatlerinde yerini kara bıraktı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar, şehir merkezinde de görülmeye başladı ve vatandaşlar mevsimin ilk karıyla karşılaştı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde başlayan kar yağışı bazı bölgelerde şiddetini artırdı.
Keşan ilçesinde hava sıcaklıklarının bir anda düşmesiyle birlikte başlayan yağmur, öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, ilerleyen dakikalarda şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Vatandaşlar mevsimin ilk kar yağışıyla karşılaşırken, yağış bazı kesimlerde etkisini artırmaya başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı