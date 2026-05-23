Antalya'da Akdeniz foklarının yeni yaşam alanı keşfedilip koruma altına alındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde nesli tehlike altında bulunan Akdeniz foklarının yaşam alanlarının korunmasına yönelik çalışmalarda Döküntü Koyu'nda bulunan kıyı mağarasının Akdeniz fokları tarafından aktif yaşam ve üreme alanı olarak kullanıldığı belirlenirken, mağara girişine koruma sistemi yerleştirildi.

Kemer Kaymakamlığı öncülüğünde, Sahil Güvenlik TCSG-33 Komutanlığı koordinesinde ve Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG) iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, Kiriş bölgesindeki Döküntü Koyu'nda bulunan kıyı mağarasında inceleme yapıldı. 16 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen ön incelemelerin ardından yapılan araştırma ve analizlerde, mağaranın Akdeniz fokları tarafından aktif şekilde yaşam ve üreme alanı olarak kullanıldığı bilimsel raporlarla tespit edildi.

23 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen çalışmalarda ise mağara girişine deniz araçları ve kişilerin girişini engellemek amacıyla fiziksel koruma sistemi yerleştirildi. Bölgeye Türkçe ve İngilizce uyarı tabelaları da konuldu.

Alınan önlemlerle Akdeniz foklarının doğal yaşam alanlarının korunması, insan kaynaklı baskının azaltılması ve biyolojik çeşitliliğin desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi. - ANTALYA

