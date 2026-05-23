Haberler

Antalya'da Akdeniz foklarının yeni yaşam alanı keşfedilip koruma altına alındı

Antalya'da Akdeniz foklarının yeni yaşam alanı keşfedilip koruma altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Kemer'de nesli tehlike altındaki Akdeniz foklarının yaşam ve üreme alanı olarak kullandığı mağara tespit edildi, girişine koruma sistemi ve uyarı tabelaları yerleştirildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde nesli tehlike altında bulunan Akdeniz foklarının yaşam alanlarının korunmasına yönelik çalışmalarda Döküntü Koyu'nda bulunan kıyı mağarasının Akdeniz fokları tarafından aktif yaşam ve üreme alanı olarak kullanıldığı belirlenirken, mağara girişine koruma sistemi yerleştirildi.

Kemer Kaymakamlığı öncülüğünde, Sahil Güvenlik TCSG-33 Komutanlığı koordinesinde ve Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG) iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, Kiriş bölgesindeki Döküntü Koyu'nda bulunan kıyı mağarasında inceleme yapıldı. 16 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen ön incelemelerin ardından yapılan araştırma ve analizlerde, mağaranın Akdeniz fokları tarafından aktif şekilde yaşam ve üreme alanı olarak kullanıldığı bilimsel raporlarla tespit edildi.

23 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen çalışmalarda ise mağara girişine deniz araçları ve kişilerin girişini engellemek amacıyla fiziksel koruma sistemi yerleştirildi. Bölgeye Türkçe ve İngilizce uyarı tabelaları da konuldu.

Alınan önlemlerle Akdeniz foklarının doğal yaşam alanlarının korunması, insan kaynaklı baskının azaltılması ve biyolojik çeşitliliğin desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

CHP Kurultayı soruşturmasında çok sayıda tutuklama
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı

CHP'de bildiri çatlağı! O başkan imza atmadı, toplantıyı terk etti
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı

Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
TBB Başkanı Erinç Sağkan'dan Özgür Özel'e ziyaret

Türkiye Barolar Birliği'nden CHP'ye ziyaret! Bir çağrısı var
Türk futbolunun önemli kulüplerinden Altınordu devrediliyor

Türk futbolunun önemli kulüplerinden biriydi! Satışa konuldu
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Mahmut Uslu'dan teknik direktör açıklaması: Yabancı ve Türk 2-3 alternatifimiz var

Herkes Aykut Kocaman tek aday derken... Büyük sürpriz duyuruldu

Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek

Kulislerden sızan zam iddiası milyonları üzecek