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Kemaliye'de Fırtına 8 Köyde Elektrik Kesintisine Yol Açtı

Kemaliye'de Fırtına 8 Köyde Elektrik Kesintisine Yol Açtı
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Kemaliye ilçesinde fırtına nedeniyle elektrik direği devrildi, teller koptu. Şahinler, Buğdaypınar, Armağan, Avcı, Balkırı, Aşağıumutlu, Yukarıumutlu ve Başbağlar köylerinde elektrik kesintisi yaşandı. Ekipler arıza için çalışma başlattı.

Kemaliye ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 8 köyde elektrik kesintisi meydana geldi.

İlçeye bağlı Yıldızlı köyü mevkisinde fırtınanın etkisiyle elektrik direğinin devrilmesi ve tellerin kopması sonucu Şahinler, Buğdaypınar, Armağan, Avcı, Balkırı, Aşağıumutlu, Yukarıumutlu ve Başbağlar köylerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Arızanın giderilmesi için ilgili ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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