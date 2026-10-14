KBÜ'lü Melike Zeren Kara'nın takımı COP31 Ideathonu İzmir etabında birinci oldu

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Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen COP31 Gençlik İklim Ideathonu'nun İzmir etabında, Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencisi Melike Zeren Kara'nın yer aldığı takım, elektronik atıkların geri dönüşümüne yönelik "E-0" projesiyle birinci oldu.

Karabük Üniversitesi öğrencisi Melike Zeren Kara ve takım arkadaşları, elektronik atıkların akıllı sistemlerle toplanıp geri dönüştürülmesini amaçlayan "E-0" projesiyle COP31 Gençlik İklim Ideathonu'nun İzmir etabında birincilik kazandı.

İklim kriziyle mücadele sürecine gençlerin katılımını artırmak amacıyla 7 bölge ve 7 şehirde düzenlenen organizasyonun İzmir etabı tamamlandı. Etkinlikte beşer kişilik gruplar halinde bir araya gelen katılımcılar, iklim değişikliği ve çevre sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirdi.

Yeşil beceriler ve iklim okuryazarlığı, gençlik katılımı ve iklim liderliği, iklim değişikliğine uyum ve dayanıklılık, hava kirliliği, orman yangınları, kuraklık, su stresi, tarım ve gıda güvenliği, yenilenebilir enerji, karbon ayak izinin azaltılması ve çevre dostu spor tesisleri gibi başlıklarda çalışmalar yürütüldü.

Eğitimler, takım çalışmaları, yapay zeka ve ileri teknoloji araçlarından yararlanan katılımcılar, fikirlerini uygulanabilir projelere dönüştürmek için çalıştı.

KBÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Melike Zeren Kara ile İbrahim Furkan Güreli, Mustafa Başak, Halime Köroğlu ve Hümeyra Deniz'in geliştirdiği "E-0" projesi, elektronik atıkların çevreye verdiği zararı azaltmayı hedefliyor.

Elektronik atıkların akıllı bir sistem aracılığıyla toplanması, geri dönüştürülmesi ve ekonomiye kazandırılmasını öngören dijital ve sürdürülebilir model, jüri değerlendirmesi sonucunda birincilik ödülüne layık görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı