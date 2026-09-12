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Kazankaya Kanyonu’nda yaban keçileri doğal yaşam alanlarında görüntülendi

Kazankaya Kanyonu’nda yaban keçileri doğal yaşam alanlarında görüntülendi
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Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde yer alan doğa harikası Kazankaya kanyonunda, koruma altındaki yaban keçileri doğal yaşam alanlarında özgürce dolaşırken görüntülendi.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yer alan doğa harikası Kazankaya kanyonunda, koruma altındaki yaban keçileri doğal yaşam alanlarında özgürce dolaşırken görüntülendi.

Sarp kayalıkları ve zengin bitki örtüsüyle çok sayıda yaban hayatı türüne ev sahipliği yapan Kazankaya Kanyonu, bu kez bölgenin simge canlılarından yaban keçilerini ağırladı. Kanyonun dik yamaçlarında ve sarp kayalıklarında yiyecek arayan keçiler, zaman zaman sürü halinde koşarken kayda alındı.

Bölgede son yıllarda artan denetimler ve koruma çalışmaları sayesinde popülasyonları gözle görülür şekilde artan yaban keçilerinin rahat tavırları dikkat çekti. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki kanyonun zorlu arazi şartlarına kolayca uyum sağlayan keçiler, bir süre kayalık alanlarda tırmanış yaptıktan sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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