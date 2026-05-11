Kayseri'ye sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri çevresinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklediğini duyurdu. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri ve çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Yapılan son radar ve uydu değerlendirmelerine göre: Kayseri çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Beklenen yağışlarla birlikte oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı