Haberler

Kayseri'de tarım arazileri sular altında kaldı

Kayseri'de tarım arazileri sular altında kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen selde tarım arazileri sular altında kaldı, bazı mahallelerde dolu yağışı etkili oldu.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen selde tarım arazileri sular altında kaldı.

Tomarza'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış sele yol açtı. İlçeye bağlı Küçük Süvengeler Mahallesi'nde yaşanan selde ekili tarım arazileri sular altında kaldı. Sel anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Kesir Mahallesi'nde de sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Yağan dolu mahalleyi beyaza bürüdü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı

Çalışmalar hızlandı, önümüzdeki günlerde Meclis'e geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece Erken, ''Ah Sergen Yalçın ya!'' deyip veryansın etti

Dolandırılmış! Ünlü sunucu, ''Ah Sergen Yalçın ya!'' deyip isyan etti
Ankara'da NATO alarmı: İşte zirve öncesi alınan tedbirler

Ankara valiliği NATO Zirvesi için alınan yeni kararları açıkladı
Milan, annesi Shakira'yı maç esnasında öpücüklere boğdu

Ünlü şarkıcıyı öpmelere doyamadı
Yılanların dansı kameralara yansıdı

Nefes kesen görüntüler Türkiye'den
Galatasaray'dan Samet Akaydin bombası

Galatasaray'dan yılın ilk bombası!
Dünya Kupası'nın üzüntüsünü atamayan Arda'yı bekleyen dev tehlike

Dünya Kupası'nın üzüntüsünü atamayan Arda'yı bekleyen dev tehlike
Bıçakla husumetlilerin dükkanını bastı ama... Sonucu ömrünce unutmaz

Bıçakla husumetlilerin dükkanını bastı ama... Sonucu ömrünce unutmaz