Kayseri'de sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini 20 metreye düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kayseri'de geçen haftadan itibaren düşen hava sıcaklıklarının ardından sabah saatlerinde kent genelinde sis etkili oldu. Yollarda görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye düşerken kent merkezindeki bazı evler de yoğun sis nedeniyle görünmez hale geldi.
Hava sıcaklıklarının düştüğü Kayseri'de sis etkili oldu.
Geçen haftadan itibaren sıcaklıkların düştüğü Kayseri'de sabah saatlerinde kent genelinde sis etkisini gösterdi.
Görüş mesafesi yollarda yaklaşık 20 metreye düşerken, kent merkezinde de bazı evler, yoğun sis nedeniyle görünmez hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı