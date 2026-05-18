Kayseri protokolü yangınlara karşı ormanda temizlik yaptı

Kayseri protokolü, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında öğrencilerle birlikte ormanda çevre temizliği yaptı.

Orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 'Orman Benim Kampanyası' kapsamında Kayseri'de Lifos ormanlarında çevre temizliği yapıldı. Öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği kampanya kapsamında hem orman yangınlarına dikkat çekildi hem de orman temizlendi.

Programa katılan Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, kampanyanın orman yangınlarına karşı dikkat çekmek amacıyla düzenlendiğini kaydederek, doğanın bağımlılıkla mücadele kapsamında da etkin rol oynayacağını dile getirdi.

Kampanya hakkında bilgiler veren Kayseri Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı da, "Bugün Orman Benim Kampanyası çerçevesinde toplanmış bulunmaktayız. 81 ilimizde eş zamanlı olarak orman yangınlarına karşı alınacak tedbirlerin başında gelen çevre temizliği konusunda hep birlikte çöplerimizi toplayacağız. Dünyamızda küresel ısınma var. İklim değişiklikleri sonucunda orman yangınları yalnızca ülkemizde değil, bütün dünyada hızlı bir şekilde artmakta. Biz buna dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak için bütün illerde eş zamanlı olarak bu faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Lifos ormanlarındayız ve burası 2 bin 500 dekarlık bir alan. 1983-1989 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Türk cumhuriyetleri adına burada onları anmak üzere kurulmuş olan bir ormanımız. Yaklaşık 5 yıl boyunca biz burada çalışmalar yapmak suretiyle Kayseri Valiliğimiz ve Orman Genel Müdürlüğümüz ile birlikte hareket ederek bu güzel ortamı Kayseri'mize kavuşturmuş bulunmaktayız. Amacımız inşallah 2026 yılında orman yangını geçirmeden bir sezon geçirmek. Bu yüzden de vatandaşlarımızdan isteğimiz, lütfen çevremize karşı duyarlı olalım, orman yangını gördüğümüz zaman çok acil bir şekilde 112'ye haber verelim" diye konuştu.

Programa, Vali Yardımcıları Adnan Türkdamar, Şenol Esmer, Ömer Tekeş, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, AFAD Birlik Müdürü Hasan Say, kamu çalışanları ve öğrenciler katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı