Kayseri'de şimşekler geceyi aydınlattı

Kayseri'de sağanak yağış sokakları göle çevirirken, şimşekler geceyi aydınlattı.

Kayseri'de aniden başlayan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur sokaklarda su birikintilerine ve taşkınlara neden olurken, şimşekler geceyi aydınlattı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son radar ve uydu değerlendirmelerine göre Kayseri çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Beklenen yağışlarla birlikte oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verilmişti. - KAYSERİ

