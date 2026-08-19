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Kaymakam Taşkıran'dan Refahiye Köylerine Ziyaret

Kaymakam Taşkıran'dan Refahiye Köylerine Ziyaret
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Erzincan'ın Refahiye ilçesi Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, ilçeye bağlı köy ve mezraları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Muhtarlardan bilgi alan Taşkıran, köylerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, yaşam kalitesinin artırılması ve sorunların çözümü için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Ziyaretlerin devam edeceği bildirildi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesi Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, ilçeye bağlı köy ve mezraları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Taşkıran, köylerin ihtiyaçlarını yerinde dinleyerek muhtarlardan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, Çıragediği, Güzle, Kalkancı, Bostandere, Resuller, Topağaç, Sarıbayır ve Yaylapınar köyleri ile Ören ve Yağmurtepe mezralarını ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde köylerin genel durumu, altyapı ve vatandaşların ihtiyaçları hakkında muhtarlardan bilgi alan Kaymakam Taşkıran, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların talep ve beklentilerini doğrudan dinleyen Taşkıran, köylerde yaşam kalitesinin artırılması ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretlerde ayrıca köylerin ihtiyaçlarının ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edilerek çözüme kavuşturulmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Kaymakam Taşkıran'ın köy ziyaretlerinin, vatandaşların sorun ve taleplerinin yerinde tespit edilmesi ve kamu hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi amacıyla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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