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Kaya Düldül dağı sis denizinin ortasında kaldı

Kaya Düldül dağı sis denizinin ortasında kaldı
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Kahramanmaraş'taki Kaya Düldül Dağı, sis tabakasıyla büyüleyici manzaralar sundu. Doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgi odağı olan dağ, beyaz bulut örtüsü arasında yükselen kayalıklarla kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Kahramanmaraş'ın doğal güzellikleri arasında yer alan Kaya Düldül Dağı, etkili olan sis tabakasıyla kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının sıkça ziyaret ettiği Kaya Düldül dağı, bu kez sis deniziyle büyüledi. Dağın eteklerini kaplayan beyaz bulut örtüsü arasında yükselen kayalıklar, görenleri hayran bıraktı. Kaya Düldül, Kahramanmaraş ve Osmaniye sınırında yer alan Düldül Dağı'nın önemli zirvelerinden biri olarak biliniyor.

Ortaya çıkan etkileyici manzarayı doğa ve gezi fotoğrafçısı Seyyah Kalli görüntüledi. Kalli'nin objektifine yansıyan karelerde, sis bulutlarının arasında yükselen dağ silueti ve berrak gökyüzü dikkat çekti.

Doğal yapısı, yürüyüş rotaları ve eşsiz manzaralarıyla öne çıkan Kaya Düldül, özellikle fotoğrafçılar ve doğa sporlarıyla ilgilenenler için bölgenin önemli destinasyonları arasında yer alıyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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