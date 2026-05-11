Kavak'ta sağanak yağış
Samsun'un Kavak ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yetkililer, vatandaşları muhtemel su baskınlarına karşı uyardı.
Kavak ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yetkililer, muhtemel su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı