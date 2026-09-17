Kastamonu’nun afet risk azaltma planı masaya yatırılıyor

Kastamonu'nun afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi amacıyla 2026-2031 yılları arasında gerçekleştirilecek. Kastamonu İl Afet Risk Azaltma Planı çerçevesinde düzenlenen çalıştayda, şehrin afet riskleri masaya yatırılıyor.

Kastamonu'nun mevcut ve ihtimal dahilindeki afet risklerinin belirlenerek afetler meydana gelmeden önce gerekli önlemlerin alınmasını hedefleyen Kastamonu İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2027-2031 kapsamında 1. İRAP Çalıştayı gerçekleştiriliyor. Bugün başlayan ve yarın da devam edecek olan çalıştayda afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar ile alınabilecek önlemler uzmanlar ve paydaşlar tarafından değerlendiriliyor.

Çalıştayda, deprem, meteorolojik afetler, kütle hareketleri ve yangın olmak üzere dört ayrı masa kuruldu. Çalıştayın ilk gününde deprem ve meteorolojik afetler masalarında çalışmalar gerçekleştirilecek, yarın kütle hareketleri ve yangın masalarında çalışmalar yapılacak.

Çalıştayda her afet türü için Kastamonu'nun afet risklerinin azaltılması konusundaki güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri, bir kurumun veya projenin güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler unsurlarını inceleyen stratejik bir planlama aracı olan (GZFT) ile değerlendirilecek. Geçmişte yaşanan afetlerin etkileri ile mevcut tehlike ve risk bilgileri dikkate alınarak afet senaryoları oluşturulacak. Bu senaryolara karşı alınabilecek tedbirler ise olay-önlem tabloları üzerinden ele alınacak.

Çalışmalar sonucunda, 2027-2031 döneminde uygulanabilecek taslak risk azaltma eylemleri belirlenecek. Böylece Kastamonu'nun afet risklerinin tespit edilmesinin yanı sıra bu risklerin azaltılmasına yönelik somut eylemlerin ortaya konulması hedefleniyor.

Birinci çalıştayın ardından taslak eylemler geliştirilerek ikinci İRAP Çalıştayı gerçekleştirilecek. İkinci çalıştayda eylemler paydaşların görüşüne sunulacak ve her eylem için sorumlu ve destekleyici kurum ve kuruluşlar, gerçekleştirme dönemi ve tahmini maliyet gibi uygulamaya yönelik hususlar değerlendirilecek. Eylemler daha sonra normal eylem ve kırmızı eylem olarak sınıflandırılacak.

Çalıştaylarda elde edilen sonuçların, Kastamonu İl Afet Risk Azaltma Planı 2027-2031 belgesinin hazırlanmasına temel oluşturması amaçlanıyor. Hazırlanacak planla birlikte Kastamonu'nun afetlere karşı dirençliliğinin artırılması ve risk azaltma çalışmalarının kurumlar arası iş birliği içerisinde yürütülmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı