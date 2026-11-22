Kastamonu İhsangazi'de güneşli havada başlayan dolu yağışı kısa sürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hava sıcaklığının düştüğü Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde güneşli hava sırasında aniden dolu yağışı başladı. Kısa süre etkili olan dolu, ilginç anlara sahne oldu ve yerini yeniden güneşli havaya bıraktı.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.
Hava sıcaklığının düştüğü Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Güneşli hava sırasında yağan dolu, ilginç anlara sahne oldu. Aniden bastıran dolu yağışı kısa süre sonra yerini güneşli havaya bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı