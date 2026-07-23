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Kastamonu için fırtına uyarısı

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Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Karadeniz’de etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Karadeniz'de etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı.

Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji verilerine göre Kastamonu açıklarında devam eden rüzgarın öğle saatlerinden sonra etkisini arttırarak fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına sebebiyle vatandaşların olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Öte yandan, İnebolu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise ilçede etkili olması beklenen fırtına sebebiyle denize girmenin yasaklandığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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