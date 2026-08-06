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Çatalzeytin'de Yasadışı Palamut Avcılığına Ceza

Çatalzeytin'de Yasadışı Palamut Avcılığına Ceza
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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yasa dışı palamut avcılığının önlenmesine yönelik yapılan denetimlerde, Ginolu Balıkçı Barınağı'nda 4 kişiye idari para cezası uygulandı ve ele geçirilen palamutlara el konuldu.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yasa dışı palamut avcılığının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 4 kişiye idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yasadışı palamut avcılığının önlenmesine yönelik denetimler sürdürülüyor. 1 Nisan–14 Ağustos tarihleri arasında avlanma yasağı bulunan palamutları korumak için Çatalzeytin ilçesinde bulunan Ginolu Balıkçı Barınağı'nda denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimde kaçak avlandığı tespit edilen 4 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

Ele geçirilen palamutlara ise el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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