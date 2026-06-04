Kastamonu'da vaşak görüntülendi

Anadolu'da ender görülen bir tür olan vaşak, Kastamonu'da ormanlık alanda vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kastamonu'da araçla seyir halinde olan vatandaşlar, yol kenarındaki ormanlık alanda yürüyen vaşağı fark etti. Vatandaşlar daha sonra vaşağı cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, vaşağın oturarak bir süre aracı izlediği anlar yer aldı. Daha sonra vatandaşların seslenmesi üzerine uzaklaşan vaşak, ağaçların arasına girerek gözden kayboldu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı