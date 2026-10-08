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Kastamonu'da ava kapalı sahada sülün popülasyonunu desteklemek için 900 sülün salındı

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Kastamonu'da ava kapalı sahada sülün popülasyonunu desteklemek için 900 sülün salındı
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Kastamonu'da ava kapalı sahada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce 900 sülün doğaya salındı. Salımla azalan sülün popülasyonunun desteklenmesi ve kaçak avcılıkla mücadelede yöre halkının desteğiyle koruma faaliyetlerinin etkin yürütülmesi hedefleniyor.

Kastamonu'da popülasyonu desteklemek amacıyla ava kapalı bölgede doğaya 900 sülün salındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) 10. Müdürlüğü Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğayı ve yaban hayatını desteklemek amacıyla İstanbul Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'ndan nakledilen 900 sülün doğaya salındı. Düzenlenen programa Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli ve yöre halkı katıldı.

Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce ava kapalı sahada gerçekleştirilen salımla, azalan sülün popülasyonun desteklenmesi, bu bölgede sülün popülasyonun artırılması amaçlanıyor. Kaçak avcılıkla mücadele edilmesi kapsamında da yöre halkının desteği alınarak, koruma ve kontrol faaliyetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Bu çerçevede Çatalzeytin Avcılar ve Atıcılar Derneğinin yönetim kurulu ve üyelerine bilgi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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