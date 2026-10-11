Kastamonu Cide Limanı'nda mil ve kum deniz dibi tarama gemisiyle temizlenecek

Kastamonu Cide Limanı'nda mil ve kum deniz dibi tarama gemisiyle temizlenecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Cide ilçesindeki limanda biriken mil ve kumların temizlenmesi için deniz dibi tarama gemisiyle çalışma başlatıldı. İlk aşamada liman girişi ve çay ağzındaki kum ve mil tahliye edilecek, ardından liman içinde tarama çalışmalarının sürmesi planlanıyor.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan limanda biriken mil ve kumların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
Cide Limanı'nda oluşan milin limandan temizlenmesi ve gemi ve teknelerin rahat bir şekilde limana yanaşmaları için deniz dibi tarama gemisiyle çalışma başlatıldı.
Çalışmaların ilk aşamasında liman girişi ve çay ağzındaki kum ve mil tahliye edilecek. Daa sonra liman içerisinde tarama çalışmalarının devam etmesinin planlandığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı