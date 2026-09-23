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Kastamonu Cide'de kuvvetli rüzgar işyerlerine zarar verdi, aydınlatma direği devrildi

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Kastamonu Cide'de kuvvetli rüzgar işyerlerine zarar verdi, aydınlatma direği devrildi
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan fırtına, sahildeki iş yerlerinin tenteleri ile camlarına zarar verdi ve bir aydınlatma direği devrildi. Rüzgarın bölgede gün boyunca ara ara etkili olması bekleniyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış tahmininde bulunduğu Kastamonu'da, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar etkili oldu. Cide ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle sahildeki iş yerlerinin tenteleri camları zarar gördü. Rüzgarın şiddetine dayanamayan aydınlatma direği ise devrildi.

Rüzgarın bölgede gün boyunca ara ara etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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