Kastamonu Cide'de aracın önüne çıkan ayı korna çalınırken görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde Bartın'dan gelen ailenin aracının önüne Gideros Koyu mevkisinde ayı çıktı. Sürücünün korna çalarak uzaklaştırmaya çalıştığı ayı bir süre önde ilerledikten sonra yoldan çıktı ve o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yola çıkan ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan Kastamonu'ya seyir halinde olan bir ailenin aracının önüne, Cide ilçesi Gideros Koyu mevkisinde ayı çıktı. Panik yaşayan sürücü korna çalarak ayıyı uzaklaştırmaya çalıştı. Bir süre aracın önünde ilerleyen ayı, yoldan çıkarak gözden kayboldu. O anlar, araçtaki aile tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı