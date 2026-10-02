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Kastamonu Çatalzeytin'de dereden su içen üç karaca görüntülendi

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Kastamonu Çatalzeytin'de dereden su içen üç karaca görüntülendi
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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde üç karaca, Akçay Deresi'ne inerek su içti. Dere kenarından su içen karacalar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendikten sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde dere kenarına inerek su içen üç karaca, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde üç karaca, Akçay Deresine inerek su içti. Dereden su içen üç karacalar, bölgede bulunan Hikmet Aydın isimli vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Dere kenarından su içen karacalar, bir süre sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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