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Kartalkaya Kayak Merkezi'ne dün gece kar yağdı, yağış yaklaşık 3 saat sürdü

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Kartalkaya Kayak Merkezi'ne dün gece kar yağdı, yağış yaklaşık 3 saat sürdü
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Bolu'nun önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'ne dün gece kar yağdı. Yaklaşık 3 saat hafif şiddette etkili olan yağış, bölgede bulunan içerik üreticisi Gökhan Bilen tarafından kaydedildi.

Bolu'nun önemli kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 3 saat süren hafif kar yağışı, bölgede bulunan içerik üreticisi Gökhan Bilen tarafından saniye saniye kaydedildi.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde, yaklaşık 2 bin 200 metre rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte gece saatlerinde kar yağışı başladı.

3 SAAT BOYUNCA ARALIKLARLA YAĞDI

Bölgede etkisini gösteren kar yağışı yaklaşık 3 saat boyunca hafif şiddette ve aralıklarla devam etti. Bir süre sonra yağış etkisini kaybetti.

KAR TANELERİNİ KAMERAYA KAYDETTİ

Kar yağışı sırasında Kartalkaya'da bulunan doğasever ve içerik üreticisi Gökhan Bilen, gece karanlığında düşen kar tanelerini kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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