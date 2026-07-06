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Kağızman'da sele kapılan 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Kağızman'da sele kapılan 5 büyükbaş hayvan telef oldu
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Kars'ın Kağızman ilçesinde sağanak yağışın sele dönüşmesi sonucu 5 büyükbaş hayvan telef oldu. AFAD ve itfaiye ekipleri mahsur kalan hayvanları kurtardı.

Kars'ta sele kapılan 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kısa sürede sele dönüşerek Günündi Yaylası'nda zarara yol açtı. Aniden bastıran yağmurun ardından dere yatakları taştı. Dere kenarında otlayan büyükbaş hayvanlar yükselen sel sularına kapılırken, olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sel sularının ortasında mahsur kalan hayvanları kurtarmak için yoğun çaba harcadı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda çok sayıda hayvan güvenli bölgeye çıkarılırken, sele kapılan 5 büyükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi. Bölgede yaşanan sel nedeniyle dere yatağı ve çevresindeki otlak alanlarda da hasar meydana geldi.

Öte yandan sağanak yağışın etkisiyle köyde de su baskınları yaşandı. Bazı cadde ve sokaklar çamurla kaplanırken, sel suları tarım arazileri ve kırsal alanlarda da olumsuzluklara neden oldu. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ve ilgili kurumların hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yetkililer, özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde hayvan otlatılmaması ve kuvvetli yağış uyarılarının dikkate alınması gerektiğini belirterek, vatandaşları olası sel risklerine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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