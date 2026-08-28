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Kars'ta sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Kars'ta sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
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Kars ve Akyaka'da şiddetli sağanak ve dolu, cadde ve sokaklarda su birikintileriyle kanal taşmalarına yol açtı; vatandaşlar zor anlar yaşarken, meteoroloji yağışların devam edeceğini ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Kars ve Akyaka ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde kanallar taştı.

Kars ve Akyaka ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede cadde ve sokakları göle çevirdi. Şiddetli yağmurun yanı sıra yer yer etkili olan dolu yağışı da vatandaşlara zor anlar yaşattı. Akyaka ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Öte yandan meteoroloji tarafından yapılan bilgilendirmede, bölgede yağışların aralıklarla devam edeceği ve vatandaşların ani su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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