Kars'ta gece eksi 11'i gören soğukta Lavaş'ın Gölü ve araç camları buzla kaplandı

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Kars'ta etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye kadar düştüğü kentte Lavaş'ın Gölü buzla kaplandı.

Kars'ta gece saatlerinde etkisini artıran soğuk hava, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 11, sabah saatlerinde ise sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü kentte, soğuk havanın etkisiyle Lavaş'ın Gölü dondu, çatılarda ise buz sarkıtı oluştu.

Dondurucu soğuklar kent merkezinde de kendisini gösterdi. Gece boyunca açık alanda park halinde bulunan araçların camları buz tuttu. Sabah işlerine gitmek için araçlarının başına gelen vatandaşlar, buzla kaplanan camları temizlemek için uzun süre uğraştı.

Araçlarının zor çalıştığını ifade eden vatandaşlar, evlerinin suyunun donduğunu ve sokak çeşmesinden su doldurduğunu belirtti.

"Sokak çeşmeleri de dondu"

Soğuk hava nedeniyle sokak çeşmelerinin musluk ve akar kısımlarında da buzlanma meydana geldi. Çeşmelerden akan suların donmasıyla birlikte buz sarkıtları oluşurken, kent genelinde kış şartlarının etkisi daha fazla hissedildi.

Özellikle gece ve sabah saatlerinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle vatandaşlar güne araç camlarını temizleyerek başlarken, kentte kış manzaraları ortaya çıktı. Kars'ta soğuk havanın etkisini sürdürmesiyle birlikte don ve buzlanma olaylarının da devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı