Meteoroloji uyarmıştı: Kars'ta dolu yağışı yolları beyaza bürüdü

Meteoroloji'nin yaptığı kuvvetli sağanak ve dolu yağışı uyarısının ardından Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Kars-Selim-Sarıkamış karayolunda etkisini artıran dolu yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, karayolu kısa sürede beyaza büründü.

Kent genelinde aralıklarla etkili olan sağanak yağış, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı. Özellikle Kars-Selim-Sarıkamış güzergahında etkili olan dolu yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Görüş mesafesinin zaman zaman düştüğü yolda araç sürücüleri hızlarını azaltarak kontrollü şekilde seyretmek zorunda kaldı.

Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte karayolunun bazı bölümleri dolu taneleriyle kaplandı. Beyaza bürünen yol ve çevresindeki araziler, kış manzaralarını andıran görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan uyarıda, bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer devam edeceği belirtilerek, dolu, ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

Öte yandan, dolu yağışının ardından Kars-Selim-Sarıkamış karayolunda ortaya çıkan beyaz örtü ve sürücülerin yaşadığı zorluklar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı