Haberler

Kars'ta çiçek açan bağlarda Kafkas dansı görsel şölene dönüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta baharın gelişiyle doğa adeta yeniden can bulurken, ortaya çıkan manzara görenleri mest etti.

Kars'ta baharın gelişiyle doğa adeta yeniden can bulurken, ortaya çıkan manzara görenleri mest etti. Çiçek açan meyve ağaçlarıyla bezeli bağlar, bu kez yalnızca doğanın değil, sanatın da sahnesi oldu. Geleneksel Kafkas dansı yapan bir kadın, beyaz çiçeklerin arasında sergilediği zarif figürlerle görsel bir şölen sundu.

Karslı Kafkas dansı hocası Nurhayat Çetiner tarafından Kağızman'da doğanın uyanışını simgeleyen etkileyici atmosferde gerçekleştirilen Kafkas dansı gösterisi, hem kültürel hem de estetik açıdan dikkat çekti. İnce ve akıcı hareketleriyle Kafkas dansının ruhunu yansıtan performans, çiçeklerin oluşturduğu doğal fonla birleşince adeta masalsı bir tabloyu andırdı.

Kars Kağızman'da doğa ile iç içe olduğunu ifade eden Nurhayat Çetiner, "Kağızman'da doğa ile iç içe, çiçeklerin arasında keyifli bir dans gerçekleştirdim. Bu özel anlarda hem Kağızman'ın doğal güzelliklerini, hem de etrafın huzur veren atmosferini sizlerle paylaşmış oldum. Doğa ile iç içe sakinliği bize huzur veren Kağızman'ın ruhumuzu dinlendirdiği, unutulmaz bir deneyim yaşatmasını paylaşmış oldum" dedi.

"Çiçek açan meyve bahçelerinin havadan görüntüsü mest etti"

Öte yandan, çiçek açan meyve ağaçlarının oluşturduğu büyüleyici manzara dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, doğanın sunduğu renk cümbüşü gözler önüne serilirken, dansın doğayla iç içe geçen estetiği daha da çarpıcı hale geldi.

Baharın tüm canlılığıyla hissedildiği Kağızman'da ortaya çıkan bu görüntüler, hem doğaseverlerin hem de kültür-sanat tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Geleneksel dans ile doğanın buluştuğu bu özel anlar, bölgenin turizm potansiyeline de dikkat çekiyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

