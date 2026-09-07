Haberler

Sarıkamış'ta Kızıl Sincap Görüntülendi

Sarıkamış'ta Kızıl Sincap Görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yaklaşık 2 bin 150 metre yükseklikteki sarıçam ormanlarında bir kızıl sincap görüntülendi. Ağaç dalında çevresini izleyen sincap, kısa süre sonra gözlerden kayboldu ve bölgenin zengin yaban hayatını bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kızıl sincap doğanın eşsiz güzellikleri arasında objektiflere yansıdı.

Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 150 metre yükseklikte bulunan Sarıkamış'ta, sarıçam ormanları yaban hayatına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. İlçenin ormanlık alanlarında hareket eden bir kızıl sincap, sarıçam ağacının dalında görüntülendi.

Ağacın dalına çıkan kızıl sincap, bir süre bulunduğu noktada hareketsiz kalarak çevresini dikkatle izledi. Zaman zaman başını sağa sola çevirerek etrafındaki sesleri ve hareketleri takip eden sincap, doğanın tadını çıkardı.

Bir süre sonra bulunduğu daldan hareket eden kızıl sincap, sarıçamların arasında ilerleyerek gözlerden kayboldu. Kısa süreli görüntü, Sarıkamış'ın zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek

Bakan Gürlek tarih verdi: Beklenen düzenleme hayata geçiyor

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri

TRT spikerinin Atatürk sözleri viral oldu
Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor

Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor
Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki kadının feci ölümünde kan donduran detaylar

Çocuğunun gözleri önünde kıydılar! Kan donduran cinayette yeni detay

Gizli kamera skandalının perde arkasını anlattı! İstanbul Güzellik Uzmanları Odası Kurucu Başkanı Ayşe Aydın: Organize bir durum var

Gizli kamera skandalını anlattı! Ayşe Aydın: Organize bir durum var
Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle

İlkay'a bak sen! Sahalarda yok ama yatırımlardan geri durmuyor
Griezmann'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor

Bir zamanlar dünya onu izliyordu, son haline bakın
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın

İşte şampiyonluğun ödülü! Filenin Sultanları'na kese kese altın