Kars'a kar biranda geldi her taraf bembeyaz oldu

Kars'ta aniden bastıran yoğun kar yağışı, kenti beyaza bürüdü ve ulaşımda aksaklıklara yol açtı. Vatandaşlar, Nisan ayında bu kadar yoğun bir kar yağışı görmediklerini dile getirdi.

Kars'ta bahar beklenirken kış geri döndü. Öğleden sonra aniden bastıran yoğun kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

Meteoroloji tahminlerinin ötesine geçen kar yağışı, özellikle öğleden sonra etkisini artırdı. Kısa sürede yollar, araçlar ve çatılar karla kaplandı. Görüş mesafesinin yer yer düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışıyla birlikte kent genelinde ulaşımda ciddi aksaklıklar meydana geldi.

"Vatandaşlar: "Batı baharı yaşıyor, biz kışı"

Kars'ta kara kışı yaşadıklarını ifade eden Sinan Elik, "Nisan ayındayız, çok yoğun kar yağışı var. Daha önce ben böyle kar yağışı görmemiştim. 5 dakikada her taraf beyaz oldu" dedi.

Öte yandan, Meteoroloji yapılan uyarıda, soğuk hava dalgasının bir süre daha etkisini sürdürebileceği belirtildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
