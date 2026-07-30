Kars’ta Aras Havzası için kritik adım: Su kaynaklarının geleceği bütüncül havza yönetimiyle planlanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Aras ve Çoruh Havzası Nehir Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması Projesi" kapsamında Aras Havzası için Açılış Toplantısı ile Paydaş Bilgilendirme ve Stratejik Çevresel Değerlendirme Kapsam Belirleme Toplantısı, Kars Vali Vekili Şeyma Aktaş Semiz'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Aras ve Çoruh Havzası Nehir Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması Projesi" kapsamında, Aras Havzası'nın geleceğine yön verecek açılış ve paydaş bilgilendirme toplantısı Kars'ta gerçekleştirildi. Toplantıda, su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir kullanımı ve iklim değişikliğine karşı dirençli bir havza yönetimi için izlenecek yol haritası ele alındı.

Toplantıda, Aras Havzası'nın su kaynaklarının korunmasına yönelik yürütülecek çalışmaların kapsamı, planlama süreci ve uygulanacak çevresel politikalar hakkında kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili paydaşlara kapsamlı bilgiler verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında hazırlanacak Nehir Havza Yönetim Planı'nın, Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi doğrultusunda oluşturulduğu ve Türkiye'nin su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine yönelik en önemli planlama çalışmalarından biri olduğu ifade edildi.

Türkiye genelinde bulunan 25 nehir havzasının tamamı için hazırlanması hedeflenen Nehir Havza Yönetim Planlarından bugüne kadar 12'sinin tamamlanarak uygulamaya alındığı belirtilirken, Aras Havzası için yürütülen çalışmaların ise 2025 yılında başladığı ve 2028 yılında tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

Proje kapsamında Aras Havzası'nın mevcut su potansiyeli ayrıntılı şekilde değerlendirilecek, yüzey ve yer altı su kaynakları üzerindeki baskılar analiz edilecek, çevresel hedefler belirlenecek ve tüm paydaşların katkılarıyla kapsamlı bir Nehir Havza Yönetim Planı hazırlanacak. Aynı süreçte Stratejik Çevresel Değerlendirme çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülecek.

Toplantıda ayrıca katılımcı kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alınarak, hazırlanacak planın bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi. Böylece su kaynaklarının korunması, su kalitesinin artırılması ve havza bazlı yönetim anlayışının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Hazırlanacak plan ile Aras Havzası'nda sürdürülebilir su yönetiminin sağlanması, su güvenliğinin artırılması, iyi su durumuna ulaşılması, doğal ekosistemlerin korunması, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı dirençli bir yapı oluşturulması ve tarım, sanayi, enerji ile içme suyu gibi farklı kullanım alanları arasında dengenin kurulması hedefleniyor.

Yetkililer, katılımcı ve bilimsel temelli yaklaşımla hazırlanacak Nehir Havza Yönetim Planı'nın, Aras Havzası'ndaki su kaynaklarının gelecek nesillere sağlıklı ve güvenli şekilde aktarılması açısından önemli bir yol haritası oluşturacağını belirtti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte havzada su yönetiminin daha etkin, çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışla yürütülmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı