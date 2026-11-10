Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kars Sarıkamış'ta 6 kurt ve 1 akbaba cep telefonuyla karla kaplı alanda kaydedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars Sarıkamış'ta 6 kurt ve 1 akbaba cep telefonuyla karla kaplı alanda kaydedildi Haber Videosunu İzle
Kars Sarıkamış'ta 6 kurt ve 1 akbaba cep telefonuyla karla kaplı alanda kaydedildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından karla kaplı arazide 6 kurt ve 1 akbaba cep telefonu kamerasıyla aynı karede görüntülendi. Bir kurdun ağzında yiyecek bulunduğu görüntülerde, kurtlar ve akbabanın aynı alanda bulunması dikkat çekti.

Sarıkamış'ta 6 kurt ile 1 akbaba, karla kaplı arazide aynı kareye girdi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, kurtların karlı arazide dolaştığı sırada bir akbabanın da aynı bölgede bulunması dikkat çekti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen arazilerde yaban hayatından ilginç görüntüler ortaya çıktı. Doğal yaşamın sürdüğü bölgede bir arada görülen 6 kurt ve 1 akbaba, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karla kaplı geniş arazide kaydedilen görüntülerde 6 kurdun bir arada hareket ettiği, kurtlardan birisinin ağzında yiyecek olduğu ve bir akbabanın da aynı alanda bulunduğu görüldü. Beyaz örtü üzerinde dolaşan kurtlar ile akbabanın aynı kadraja girmesi, ortaya dikkat çekici görüntüler çıkardı.

Kış mevsiminin etkisini hissettirdiği Sarıkamış'ta ormanlar ve geniş doğal alanlar, çok sayıda yaban hayvanına yaşam alanı sunuyor. Özellikle kar yağışının ardından beyaza bürünen doğada ortaya çıkan yaban hayatı görüntüleri, bölgenin doğal zenginliğini gözler önüne seriyor. 6 kurt ve 1 akbabanın aynı karede görüntülendiği anlar, izleyenlerin ilgisini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sümeyye Aydoğan hakkında bomba iddia: Sabah namazı paylaşımını sildi

Sabah namazı paylaşımını neden sildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu

Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnşaat işçilerinden duygulandıran hareket! 9'u 5 geçe iskelede Ata'ya saygı için durdular

İskelede duygulandıran an! Kayıtsız kalmadılar
Tarih anlatayım derken tartışmanın fitilini ateşledi33

Bu bir tarih videosu mu? Görüntüleri izleyenler ikiye bölündü
Sadece 2 öğrencisi var! Köy okulunda Ata'ya anlamlı anma

Günün karesi Serhat ilimizden
Bukele'nin askerleri Haiti'de! Ellerinde İsrail silahları

Binlerce asker gece sokağa indi! Ellerinde İsrail yapımı silahlar
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu26

Adı "swinger" iddialarına karışan eski eş, sessizliğini bozdu

Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp16

Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Prens Harry'nin görevi değişti! Artık kıdemli danışman olacak

Prens de olsan patronun var! Harry'nin görevi değişti