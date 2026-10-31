Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kars Akyaka'da köy içinde dolaşan kurt sabah 05.00'te güvenlik kamerasına yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kars Akyaka'da köy içinde dolaşan kurt sabah 05.00'te güvenlik kamerasına yansıdı Haber Videosunu İzle
Kars Akyaka'da köy içinde dolaşan kurt sabah 05.00'te güvenlik kamerasına yansıdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde bir kurt, sabah 05.00 sıralarında Kıyas Aykut'a ait evin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Köy içinde bir süre dolaşan kurt daha sonra gözden kaybolurken görüntüler yaban hayatının yerleşim alanına kadar uzandığını ortaya koydu.

Kars'ta köye inen bir kurt, evin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Sabah saatlerinde köy içerisinde dolaşan kurt, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde yaşayan Kıyas Aykut'a ait evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kurdun köy yerleşim alanında dolaştığı görüldü. Sabah saat 05.00 sıralarında kaydedilen görüntülerde kurt, evin çevresinde ve köy içerisinde ilerlerken kameraya yansıdı.

Bir süre köy içerisinde dolaşan kurt, daha sonra gözden kayboldu. Güvenlik kamerası kayıtlarıyla ortaya çıkan olay, köyde yaban hayatının yerleşim alanlarına kadar uzandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Edirne'de tur otobüsü TIR'a arkadan çarptı! Otobüsteki 51 Bulgar turistten 10'u yaralandı

Turist otobüsü TIR'a arkadan daldı! Önü kâğıt gibi ezildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 39 kişi tutuklandı! Başkanın babasına ev hapsi

Belediye başkanının babası da gözaltındaydı! 39 kişi tutuklandı
Samsun'da trafik polisi, kazada yaralanan kadını yeleğiyle yağmurdan korudu! Motosiklet sürücüsünün ehliyeti çıkmadı

Yaralı kadına yeleğini siper etti! Sürücü ehliyetsiz çıktı
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler

Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar

Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti

Taraftarın sevgilisi dün akşam Süper Lig tarihine geçti!
İstanbul'da şaşırtan olay! Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu

Gece 3 okulda birden başladı, herkes pencerelere koştu
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi tutuklandı! 12 şüpheliye adli kontrol

Başkan ve eşi tutuklandı! Cezaevine alkışlarla uğurlandı
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi! İşte o görüntüler

Daha fazla saklanmadılar! Günlerdir konuşulan aşk belgelendi