Kars Akyaka'da köy içinde dolaşan kurt sabah 05.00'te güvenlik kamerasına yansıdı

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Kars'ta köye inen bir kurt, evin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Sabah saatlerinde köy içerisinde dolaşan kurt, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde yaşayan Kıyas Aykut'a ait evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kurdun köy yerleşim alanında dolaştığı görüldü. Sabah saat 05.00 sıralarında kaydedilen görüntülerde kurt, evin çevresinde ve köy içerisinde ilerlerken kameraya yansıdı.

Bir süre köy içerisinde dolaşan kurt, daha sonra gözden kayboldu. Güvenlik kamerası kayıtlarıyla ortaya çıkan olay, köyde yaban hayatının yerleşim alanlarına kadar uzandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı