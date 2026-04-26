Karayoluna düşen taşlar ulaşımda aksamalara neden oldu

Narince köyü yakınlarında şiddetli yağışlardan dolayı yamaçtan kopan taşlar, Kahta-Diyarbakır kara yoluna düştü. Yolda biriken sular ve düşen taşlar trafikte aksamalara neden olurken, bölgede araç kuyrukları oluştu. Sürücüler dikkatle ilerledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı