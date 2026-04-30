Karayazı'da gölet taştı, yol ulaşıma kapatıldı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, yıl boyunca etkili olan yoğun kar yağışının ardından havaların ısınmasıyla birlikte eriyen kar suları taşkına neden oldu. Karayazı Köyceğiz Göleti'nin su seviyesi yükselerek taştı ve gölet suyu yolun karşı tarafına kadar ulaştı.

Olayın ardından bölgeye gelen Karayazı Kaymakamı Onur Titiz, alanda incelemelerde bulunarak gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağladı. Taşkın nedeniyle yol geçici olarak ulaşıma kapatılırken, suyun tahliyesi için ekipler tarafından yoğun çalışma başlatıldı. Bölgede görev yapan kepçe operatörleri, uzun saatler boyunca aralıksız çalışarak suyun seviyesini düşürmeye yönelik müdahalede bulundu. Yolda mahsur kalan vatandaşlar ise saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Kaymakam Onur Titiz, çalışmaları yerinde takip ederek ekiplerden bilgi aldı. Yetkililer, bölgede benzer olumsuzlukların yaşanmaması için vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı