Kocaeli'de kıyıya sürüklenen ölü yunus görüntülendi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kıyıya yakın bir noktada, su yüzeyinde çürümekte olan ölü yunus görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, İzmit Körfezi'nin Karamürsel kesiminde denize açılan balıkçı, su yüzeyinde hareketsiz bir cisim fark etti. Cismin yanına yaklaşan balıkçı, bunun çürümekte olan ölü yunus olduğunu anladı. Balıkçı tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan yunusun, akıntı ve dalgaların etkisiyle kıyı şeridine doğru sürüklendiği görüldü. - KOCAELİ

