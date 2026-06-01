Giresun'da yayla göçü başladı

Karadeniz'de havaların ısınmasıyla birlikte asırlardır sürdürülen yaylacılık geleneği yeniden canlandı. Giresun'un Eynesil ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çobanlar, yaz boyunca konaklayacakları yaylalara ulaşmak için zorlu yolculuklarına başladı.

Eynesil'in Derebaşı Mahallesi'nden sürüleriyle yola çıkan çobanlar, yaklaşık 7 gün sürecek yürüyüşün ardından Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Taşdibi Yaylası'na ulaşacak. Yüzlerce yıllık yaylacılık kültürünün bir parçası olan bu göç yolculuğu boyunca sürüler, Karadeniz'in yüksek rakımlı yaylalarından geçerek hedeflerine varacak.

Dedelerinden miras kalan mesleği sürdürdüklerini belirten çoban İbrahim Topal, yolculuğun hem zahmetli hem de büyük emek gerektirdiğini söyledi.

Yaklaşık 100'ün üzerinde koyunla yola çıktıklarını ifade eden Topal, "Yolculuğumuz 7 gün sürecek. Sisdağı, Alaca, Uluköy, Kürtün, Güvende Yaylası ve Alistra Yaylası güzergahını takip ederek Taşdibi Yaylası'na ulaşacağız. İlk konaklamamızı Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Şahmelik mevkiinde yapacağız. Bu meslek dedelerimizden, babalarımızdan bize miras kaldı. Zor bir iş ama severek yapıyoruz. Hayvancılığı sevmeyen bu mesleği sürdüremez" dedi.

Karadeniz'de etkili olan soğuk hava nedeniyle bu yıl yaylaya çıkışların geciktiğini belirten Topal, yaklaşık 6 ay boyunca yaylada kalacaklarını, sezon sonunda ise aynı güzergahı kullanarak dönüş yolculuğuna başlayacaklarını söyledi.

Yayla yolculuğu öncesinde annesi ve babasından helallik alan İbrahim Topal'ın "Gidip dönmemek, gelip görememek var. Hakkınızı helal edin" sözleri duygusal anlar yaşattı. Oğluna sarılarak helallik veren anne, uzun ve meşakkatli yolculuk öncesinde ona eşlik ederek destek oldu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı