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Doğu Karadeniz'de Hortum Pazar'dan Görüntülendi

Doğu Karadeniz'de Hortum Pazar'dan Görüntülendi
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Doğu Karadeniz açıklarında meydana gelen hortum, Rize’nin Pazar ilçesinden görüntülendi.

Doğu Karadeniz açıklarında meydana gelen hortum, Rize'nin Pazar ilçesinden görüntülendi.

Doğu Karadeniz açıklarında denizde oluşan hortum, Pazar ilçesi sahil şeridinden görüldü. Deniz üzerinde bir süre ilerleyen hortum, kıyıdaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Karaya ulaşmayan hortum, kısa süre sonra etkisini kaybederek gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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