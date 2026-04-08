Karacasu'da öğrencilere su verimliliğinin önemi anlatıldı

Karacasu'da öğrencilere su verimliliğinin önemi anlatıldı
Su verimliliği seferberliği çerçevesinde eğitimlerine devam eden Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilkokul öğrencilerini verimli su kullanımı konularında bilgilendirdi.

Su verimliliği seferberliği çerçevesinde eğitimlerine devam eden Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilkokul öğrencilerini verimli su kullanımı konularında bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği" kampanyası kapsamında Aydın'da verilen eğitimler devam ediyor. Su israfının önlenmesi ve su verimliliği kültürünün oluşturulması hedeflenen kampanya kapsamında Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karacasu Yenice İlkokulu'nda "Su Verimliliği Geleceğimizdir" etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik çerçevesinde 3. ve 4. sınıf öğrencileri, verimli su kullanımı konularında bilgilendirildi.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda "Su kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Karacasu Yenice İlkokulu'nda gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizle bir araya geldik. Su verimliliğinin önemi, günlük hayatta su tasarrufu yöntemleri ve bilinçli su kullanımı konularında bilgilendirmelerde bulunduk. Küçük yaşta kazanılan bilinçle, yarınlarımız daha yaşanabilir olacak. Her damla suyun kıymetini bilen nesiller yetiştirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Unutmayalım, su hayattır, israfı geleceğimizi tüketir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

