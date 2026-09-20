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Karacabey Ballıkaya Mahallesi'ndeki gölde pelikanlar dronla havadan görüntülendi

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Karacabey Ballıkaya Mahallesi'ndeki gölde pelikanlar dronla havadan görüntülendi
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Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ballıkaya Mahallesi'nde bulunan göl, pelikanların uğrak noktası oldu. Göl üzerinde bir araya gelen çok sayıda pelikan, suya konup süzülürken dronla havadan görüntülendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Ballıkaya Mahallesi'ndeki göl, pelikanların uğrak noktası oldu. Göl üzerinde bulunan çok sayıda pelikan havadan görüntülendi.

Karacabey'in Ballıkaya Mahallesi'nde yer alan göl üzerinde bir araya gelen pelikanlar, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekti. Gölün üzerinde süzülen ve zaman zaman suya konan pelikanlar, dron ile havadan görüntülendi. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken bölgede pelikanların oluşturduğu manzara, renkli görüntüler ortaya çıkardı. Pelikanların göl üzerindeki hareketleri ve su yüzeyindeki görüntüleri havadan kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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