Sarıgöl'de yeni orman yolu ulaşımı rahatlatacak

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Karacaali Mahallesi'nde yapımına başlanan orman yolu, Aydın'ın Nazilli ilçesi ile olan ulaşım süresini 1,5 saatten 30 dakikaya düşürerek bölgedeki ulaşımı kolaylaştıracak. Yeni yolun tamamlanmasıyla birlikte sosyal ve ticari ilişkiler de güçlenecek.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Karacaali Mahallesi'nde yapımına başlanan orman yolu, bölgedeki ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştıracak. Yeni yol sayesinde Karacaali ile Aydın'ın Nazilli ilçesi arasındaki ulaşım süresinin yaklaşık 1,5 saatten 30 dakikaya düşmesi hedefleniyor.

Sarıgöl ilçesi Karacaali Mahallesi'nde başlatılan orman yolu çalışmasıyla hem ormancılık faaliyetlerinin kolaylaşması hem de mahalle ile çevre ilçeler arasındaki ulaşımın hızlanması amaçlanıyor. Yapımı devam eden yolun tamamlanmasıyla Karacaali Mahallesi'nin Aydın'ın Nazilli ilçesiyle olan bağlantısı daha kısa ve güvenli hale gelecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Nihat Demirci, yeni bağlantı yolunun bölge açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Demirci, "Bu bağlantı yolu sayesinde Sarıgöl ilçemiz ve bölgemizde bulunan mahallelerimiz, sınır komşu ilçemiz olan Nazilli ile hem ticari faaliyetler hem de sosyal ilişkiler bakımından daha güçlü bir iletişim kuracaktır. Aynı zamanda bu yol, Manisa ve Aydın illerini birbirine bağlayan önemli bir güzergah olma özelliği taşıyacaktır." dedi.

Demirci, yolun yapımında emeği geçen Tarım ve Orman Bakanlığı'na, AK Parti Manisa İl Başkanlığı'na, Manisa milletvekillerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne, Salihli Orman İşletme Müdürlüğü'ne ve Sarıgöl Orman İşletme Şefliği'ne teşekkür etti.

Karacaali Mahallesi'nde başlatılan yol çalışmaları mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
