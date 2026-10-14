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Karabük Valiliği, 15 Ekim Perşembe günü kuvvetli sağanak ve su baskınına karşı uyardı

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Karabük Valiliği, 15 Ekim Perşembe günü kuvvetli sağanak ve su baskınına karşı uyardı
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Karabük Valiliği, 15 Ekim Perşembe öğle saatlerinden itibaren kent genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. Valilik, metrekareye 21-50 kilogram yağış düşebileceğini belirterek sel, su baskını, heyelan ve ulaşım aksamalarına karşı tedbir istedi.

Karabük Valiliği, 15 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren kent genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini belirterek vatandaşları muhtemel olumsuzluklara karşı uyardı.

Karabük Valiliği tarafından yapılan duyuruda, son değerlendirmelere göre il genelinde ve çevresinde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesinin beklendiği bildirildi. Yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği ifade edildi.

Sel ve su baskınına karşı tedbir çağrısı

Valilik tarafından yapılan uyarıda; ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Vatandaşların yağış süresince yaşanabilecek risklere karşı tedbirli davranmaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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