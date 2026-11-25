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Karabük'ün yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili olmaya başladı. Büyükdüz mevkisi beyaz örtüyle kaplanırken, Ahmetusta mevkisinde Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, Karabük'ün yüksek kesimlerinde kış manzaraları oluşturdu. Büyükdüz mevkisi kar yağışıyla beyaza bürünürken araçların üzeri karla kaplandı. Safranbolu-Bartın karayolunun Ahmetusta mevkisinde de etkili olan yağışın ardından Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar ise araçlarıyla bölgeye gelerek karın keyfini çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı