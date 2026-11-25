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Karabük'te gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kentin önemli kış turizmi noktalarından Keltepe Kayak Merkezi'ni beyaza bürüdü. Yaklaşık 2 bin rakımlı merkezde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Gece saatlerinde başlayan yağışla birlikte kayak merkezindeki pistler ve çevresindeki ormanlık alanlar karla kaplandı. Bölgede etkili olan kar yağışı, kış manzaralarını da beraberinde getirdi.

Karabük şehir merkezine yaklaşık 23 kilometre uzaklıkta bulunan Keltepe Kayak Merkezi, farklı zorluk seviyelerindeki pistleriyle hem kayak öğrenmek isteyenlere hem de deneyimli kayakseverlere hitap ediyor. 5 bağımsız piste sahip merkezde 875 metre uzunluğunda telesiyej, 500 metre uzunluğunda teleski ve yeni başlayanlar için baby lift sistemi bulunuyor.

Günübirlik ziyaretçilere hizmet veren kayak merkezinde kar yağışının sürmesi, yeni kayak sezonu öncesinde kış turizmi açısından umut verici görüntüler oluşturdu. Keltepe Kayak Merkezindeki kar yağışı dron ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı